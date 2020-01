Beste Filme und publizistische Werke mit Trilobit-Preisen ausgezeichnet

Am Samstagabend wurden im mittelböhmischen Beroun / Beraun die Trilobit-Preise verliehen. Der Tschechische Film- und Fernsehverband belohnte damit die besten Filme sowie die überzeugendsten publizistischen Werke aus dem Filmbereich. Der Trilobit-Hauptpreis ging an die Schauspieler Jiří Schmitzer und Ladislav Mrkvička für die Darstellung der Hauptrollen im Film „Old-Timers“ von den Regisseuren Martin Dušek und Ondřej Provazník. Mit dem Vladislav-Vančura-Preis für das Lebenswerk wurde der in Kanada lebende Schauspieler Vladimír Pucholt geehrt. Er spielte in den 1960er Jahren unter anderem in den Filmen „Der schwarze Peter“ und „Die Liebe einer Blondine“ von Miloš Forman. Pucholt ging Ende der 1960er Jahre ins Exil. Dort studierte er Medizin und arbeitet als Arzt.

Für ihren Beitrag zur Entwicklung der Zivilgesellschaft wurden Regisseurin Zuzana Piussi und Regisseur und Produzent Vít Janeček ausgezeichnet. Den Ferdinand-Vaněk-Preis erhielten sie für die Dokumentarfilme „Die Stadtbelagerung“ und „Der gestohlene Staat“. Die beiden Filme seien eine sachliche, nüchterne und erschütternde Nachricht über Mechanismen, die nicht nur die slowakische Gesellschaft betreffen, sagte der Vorsitzende der Jury, Vladimír Just.