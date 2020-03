Bestand Gelber Narzissen in Tschechien soll gerettet werden

Das tschechische Umweltministerium startet ein Projekt, um die stark bedrohte Gelbe Narzisse als Wildpflanze zu retten. So sollen die Bestände überwacht und eine entsprechende Pflege der Wiesen unterstützt werden, hieß es in einer Pressemitteilung des Ministeriums vom Montag.

Gelbe Narzissen wachsen nur noch in geringen Vorkommen an 24 Orten hierzulande. Laut den Umweltschützern ist die auch als Osterglocke bekannte Pflanze in den vergangenen Jahrzehnten immer seltener geworden. Dies gehe auf eine andere Art bei der Bewirtschaftung von Wiesen zurück. Gelbe Narzissen gediehen am besten an Orten, die regelmäßig gemäht würden.