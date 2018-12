Besetztes Prager Lungensanatorium soll geräumt werden

Bis 10. Januar soll das autonome Sozialzentrum „Klinika“ in einem besetzten ehemaligen Prager Lungensanatorium aufgelöst werden. Man habe einen Gerichtsvollzieher mit der Räumung beauftragt, erklärte Ende dieser Woche die staatliche tschechische Schienenverwaltung, in deren Eigentum sich das baufällige Gebäude befindet. Die Schienenverwaltung hat eine Renovierung und weitere Nutzung des ehemaligen Krankenhauses in Aussicht gestellt.

Ende 2014 hatten Aktivisten das damals leerstehende Gebäude im Prager Stadtteil Žižkov besetzt. Später konnten sie einen Nutzungsvertrag mit dem Staat unterschreiben. Gegen dessen Aufkündigung hatten die Organisatoren der „Klinika“ geklagt, war zuletzt aber auch vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Man wolle auch nun auf weitere Verhandlungen mit der Schienenverwaltung setzen, so die Aktivisten.