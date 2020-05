Berufspendler protestieren an Grenze zu Deutschland

Tschechische Berufspendler haben am Freitag an der Grenze zu Deutschland gegen die Corona-Auflagen protestiert. Rund 100 Demonstranten trafen sich dabei am Grenzübergang Folmava / Furth im Wald.

Der Protest richtete sich vor allem gegen die Pflicht, in monatlichen Abständen auf eigene Kosten einen Corona-Test machen zu müssen. Dies sei diskriminierend sagte Jan Průha von der Vereinigung „Pendler ohne Grenzen“, die zu der Demonstration aufgerufen hatte. Wie Průha betonte, ist es nicht verständlich, warum bei regelmäßigen Fahrten zum Beispiel aus Rokycany in den Corona-Hotspot Prag kein negativer Corona-Test nötig sei.

Diese Kritik unterstützte am Freitag auch der frühere stellvertretende EU-Parlamentsvorsitzende Pavel Telička. Der Vorsitzende der Partei „Die Stimme“ erinnerte daran, dass Tschechien vor 16 Jahren der EU beigetreten ist und die Freizügigkeit als eine der Grundfreiheiten in Europa gilt.