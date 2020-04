Berühmte Holzpuppe Spejbl wird 100: Neue CD zum Jubiläum erschienen

Schauspieler Igor Orozovič ist am Ostermontag in die Rolle des Taufpaten für die neue CD „Ať žije Spejbl! (Lang lebe Spejbl!) geschlüpft. Wegen der Einschränkungen zu Zeiten der Corona-Krise hat Orozovič das Zeremoniell, bei dem etwas Sekt über eine Neuerscheinung gegossen wird, online via Facebook vollzogen. Spejbl ist eine Holzpuppe des berühmten Prager Puppenspieltheaters Spejbl und Hurvínek. Die Puppe feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag, sie wurde Ende Januar 1920 in der Werkstatt des Pilsener Holzschnitzers Karel Nosek fertiggestellt.

Nosek schnitzte die Holzpuppe nach einem Entwurf von Josef Skupa, der diesen auf Geschenkpapier gekritzelt hatte. Der Holzschnitzer brauchte dafür knapp zwei Monate, von Dezember 1919 bis Januar 1920. Die CD „Ať žije Spejbl!“ knüpft an die vorherigen Alben an, die „Ať žije Mánička!“ aus dem Jahr 2018 und „Ať žije Hurvínek!“ aus dem Jahr 2016 waren. „Herr Spejbl wäre ergriffen und begeistert“, konstatierte die amtierende Direktorin des Theaters S + H, Denisa Kirschnerová. Spejbls100. Geburtstag wird zudem im Oktober mit der Premiere des Stücks Hotel Spejbl gefeiert.