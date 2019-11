Berliner Philharmoniker eröffnen 75. Prager Frühling

Mit Werken von Gustav Mahler werden die Berliner Philharmoniker am 7. Mai den 75. Jahrgang des Musikfestivals Prager Frühling eröffnen. Dies bestätigte Festival-Chef Roman Bělor bei der Präsentation des Programms am Dienstag. Dies sei ein besonderes Geburtstagsgeschenk, so Bělor gegenüber den Journalisten.

Weitere internationale Höhepunkte des kommenden Prager Frühlings sind unter anderem das Symphonieorchester der BBC, die Wiener Philharmoniker oder die Philharmonie St. Petersburg. Residenzkünstler ist der Pianist András Schiff.