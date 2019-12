Bericht: Tschechien produziert mehr Müll und Treibhausgase

Die CO2-Emissionen in Tschechien sind seit 2000 um ganze 53,8 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem Umweltbericht der Regierung für das Jahr 2018 hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Zwar seien die Emissionen aus Kraftwerken und Industrie zurückgegangen, heißt es in dem Bericht. Doch würde der Schadstoffausstoß bei einem Viertel der Autos hierzulande jegliche Grenzwerte massiv übersteigen.

Gleichzeitig stellt der Bericht fest, dass die Tschechen immer mehr Müll produzieren. Im vergangenen Jahr fielen fast 5,8 Millionen Tonnen Abfall in Tschechien an. Gegenüber dem Jahr 2009 ist das ein Anstieg um 8,6 Prozent.