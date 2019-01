Der Bergerettungsdienst in den Beskiden empfiehlt den Touristen nicht, die Wälder zu betreten. In der 700-Meter-Lage liegt auf den Bäumen eine schwere Schneeschicht. Zudem weht in den Bergen ein starker Wind, beim dem große Zweige brechen. Unter diesen Bedingungen halte er jedwedes Betretend der Wälder für ein Gesundheitsrisiko, erklärte der Leiter des Bergrettungsdienstes in den Beskiden Radim Pavlica.

In den Beskiden besteht zudem Lawinengefahr.