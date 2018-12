Bergbahn zur Schneekoppe im oberen Teil wegen Starkwind gesperrt

Wegen sehr starken Windes ist die Seilbahn zur Schneekoppe (Sněžka) im Riesengebirge in ihrem oberen Teil derzeit außer Betrieb. Dies wird voraussichtlich für den Rest des Jahres so bleiben, weil sich das Wetter bis dahin nicht wesentlich ändern soll, teilte Seilbahnchef Jiří Martinec am Freitag mit.

Im unteren Teil von Pec pod Sněžkou bis zum Rosenberg (Růžová hora) ist die Seilbahn hingegen weiter in Betrieb. Sie kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern bis hinauf zum höchsten Gipfel des Riesengebirges (Sněžka, 1603 Meter) fahren. Bei zu starkem Wind aber sei eine solche Fahrt viel zu gefährlich, sagte Martinec. Man rechne aber damit, dass man vielleicht schon am Neujahrstag wieder die komplette Strecke für den Besucherverkehr freigeben könne, so der Seilbahnchef.