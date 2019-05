Benefizkonzert für Hinterbliebene der Opfer der Terrorangriffe in Sri Lanka

Ein Benefizkonzert für die Hilfe den Familien der Opfer der Terrorangriffe in Sri Lanka wird am 1. Juni im Kongresssaal des Prager Hotels Hilton veranstaltet. Auf dem Programm stehen unter anderem Biblische Lieder von Antonín Dvořák und Beethovens 7. Sinfonie. Es spielt die Bohuslav-Martinů-Philharmonie Zlín unter der Leitung des indischen Dirigenten Debashish Chaudhuri und singt die Mezzosopranistin Markéta Cukrová.

Das Konzert wird von den Tschechischen Zentren unter der Schirmherrschaft von Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) veranstaltet. „Das Konzert bestätigt, dass es uns nicht gleichgültig ist, was in der Welt passiert, “ sagte der Außenminister. Es sei eine Erinnerung an diejenigen, die bei den barbarischen Angriffen gestorben oder schwer verletzt worden seien, erklärte der Außenminister.