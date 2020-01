In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kladruby bei Rokycany in Westböhmen ist in der Nacht zu Montag ein Brand in einem Schweinestall ausgebrochen. Dabei sind 300 Muttertiere und 1300 Ferkel gestorben. Der Brandschaden erreicht laut Schätzungen der Feuerwehr 35 Millionen Kronen (1,4 Millionen Euro), wie ein Sprecher sagte. Am Unglücksort trafen zehn Feuerwehreinheiten ein, vier von ihnen waren am Montagmorgen noch vor Ort.