Beim Angriff in Afghanistan ist am Montag ein tschechischer Soldat gestorben. Weitere zwei Soldaten wurden verletzt. Zum Angriff gegen ein Militärfahrzeug der Tschechischen Armee kam es im Stützpunkt Shindand in der Provinz Herat. Dies teilte die Tschechische Armee mit. Den Informationen der Nato zufolge griff ein afghanischer Soldat die Tschechen an. Details wurden nicht veröffentlicht.

Die verletzten Soldaten wurden ins Militärkrankenhaus auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram eingeliefert.