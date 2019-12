Beim Amoklauf schwer verletzte Frau ist gestorben

Die Frau, die beim Amoklauf am Dienstag in der Uniklinik in Ostrava / Ostrau schwer verletzt, wurde ist am Donnerstag gestorben. Dies teilte eine Sprecherin der Klinik mit. Die Zahl der Opfer des 42-jährigen Mannes ist auf sieben gestiegen. Der Zustand der Frau war kritisch, am Mittwoch gab die Klinik bekannt, dass er sich noch verschlechterte. Einer der zwei verletzten Männer konnte am Donnerstag das Krankenhaus verlassen.

Die Uniklinik öffnete am Donnerstag wieder die Ambulanz mit dem Warteraum, in dem sich die Tragödie abspielte.