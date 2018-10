Bei zahlreichen Veranstaltungen wird an Entstehung der Tschechoslowakei erinnert

In Tschechien wird am Sonntag mit zahlreichen Veranstaltungen an die Entstehung der Tschechoslowakei vor 100 Jahren erinnert. In Prag wird eine große Militärparade stattfinden, zu der rund 1500 Gäste eingeladen wurden. Neben den tschechischen Politikern wird auch US-Verteidigungsminister James Mattis dabei sein. Wegen der Militärparade wird der Prager Václav-Havel-Flughafen von 13.30 bis 15 Uhr für alle Landungen und Abflüge geschlossen sein. Die Einschränkung betrifft rund 24 Flüge.

Die Feierlichkeiten werden mit der Verleihung von Staatsauszeichnungen auf der Prager Burg beendet.