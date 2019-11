Bei Unglück in Sondermülldeponie bei Česká Lípa acht Personen verletzt

Acht Menschen haben sich am Dienstag in der Sondermülldeponie im nordböhmischen Hamr na Jezeře bei Česká Lípa / Böhmisch Leipa zum Teil erhebliche Verletzungen zugezogen. Dort war es zu einer unerwarteten chemischen Reaktion gekommen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Gesundheitszustand zweier von ihnen sei kritisch, hieß es. Einer gesundheitlichen Untersuchung müssen sich zudem die zehn Personen des Antichemischen Einsatzdienstes unterziehen, durch den der unbekannte Stoff kontaminiert wurde. Das sagte ein Sprecher des Dienstes der Nachrichtenagentur ČTK. Nach Aussage des Bürgermeisters von Hamr sei anscheinend Schwefelsäure in die Luft entwichen.

Die Feuerwehr hat aus dem Gelände der Deponie neun Menschen evakuiert. Die Polizei hat die Gemeinde abgeriegelt und den Einwohnern des Ortes über Lautsprecher bekanntgegeben, nicht die Fenster zu öffnen und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Wann die Vergiftungsgefahr endgültig gebannt sein wird, auf diese Frage konnte am früheren Nachmittag noch niemand eine klare Antwort geben.