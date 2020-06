Bei Hochwasser im Kreis Olomouc stirbt ein Mensch

Bei lokalen Überschwemmungen in der mährischen Region um Uničov / Mährisch Neustadt und Šumperk / Mährisch Schönberg, die durch Starkregenfälle verursacht wurden, ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person wird noch vermisst, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Montagmorgen. In Šumvald, Oskava und Dlouhá Loučka sowie einem Ortsteil von Uničov stand das Wasser in den Straßen bis zu einem Meter hoch. In diesen Gemeinden evakuierte und rettete die Feuerwehr Dutzende Menschen. Zudem befreite sie Personen aus ihren Autos, die während der Fahrt von der Flut überrascht wurden.

Die sintflutartigen Regenfälle haben nicht nur zahlreiche Familienhäuser und andere Bauten überschwemmt, sondern auch die Energie- und Verkehrsinfrastruktur beschädigt. In Oskava ist auf Druck der Wassermassen eine Brücke eingestürzt, informierte die Sprecherin.