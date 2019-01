Bei Großbrand in südmährischer Stallung sterben 6000 Enten

Durch den Brand in einer Stallung des Landwirtschaftsbetriebs Agro-V. im südmährischen Jaroměřice nad Rokytnou / Jarmeritz sind in der Nacht zu Mittwoch 6000 Enten verendet. Der entstandene Schaden wird auf über drei Millionen Kronen (120.000 Euro) geschätzt. Die Brandursache wird derzeit ermittelt, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Das Feuer in der Tierbehausung entzündete sich in der ersten Stunde nach Mitternacht. Nach Aussage der Sprecherin soll es ein großer Brand gewesen sein, den drei Feuerwehreinheiten bis in die Morgenstunden bekämpft haben. Gegen 6 Uhr war auch der Brandherd gelöscht, die Enten aber konnten nicht gerettet werden. „Sie hatten keine Chance“, sagte der Direktor des Landwirtschaftsbetriebs, Stanislav Hubálek. Durch die professionelle Arbeit der Feuerwehrleute konnte der Übergriff des Feuers auf andere Hallen verhindert werden, lobte Hubálek.