Bei Gedenkveranstaltungen wird diese Woche an Jan Palach erinnert

In den folgenden Tagen wird in Prag, an anderen Orten Tschechiens sowie im Ausland an Jan Palach erinnert. Der Student der Karlsuniversität hat sich am 16. Januar 1969 auf dem Prager Wenzelsplatz aus Protest am Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei selbst verbrannt. In Prag werden unter anderem eine internationale Konferenz, ein Umzug und Ausstellungen veranstaltet.

In der Salvatorkirche in Prag wird der katholische Priester Tomáš Halík einen Gottesdienst zelebrieren, bei dem an Palach erinnert wird. In Brno / Brünn wird auf dem Platz Náměstí Svobody an den Studenten erinnert. In Židlochovice bei Brünn wird am Freitag ein Konzert zu Palachs Ehren stattfinden. Gedenkveranstaltungen werden zudem beispielsweise in Pilsen, in Králiky / Grulich, Uherské Hradiště und in Mělník organisiert.

Auch im Ausland wird am 16. Januar das Andenken des tschechischen Studenten geehrt, unter anderem in Brüssel und Luxemburg. Im Tschechischen Zentrum in Paris wird eine Fotoausstellung mit dem Titel „Aznavour Prag ´69 / Abschied von Palach“ eröffnet. Die Universität in Padua hat in der Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum in Mailand eine Vortrags- und Filmreihe vorbereitet. Die Auslandstschechen werden am 19. Januar in Vevey in der Schweiz an Palach erinnern. Einen Tag später findet eine Gedenkveranstaltung in Zürich statt.