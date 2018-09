Behörden sollen wegen Schweinepest importiertes Fleisch kontrollieren

Das tschechische Landwirtschaftsministerium will verpflichtende Kontrollen für importiertes Schweinefleisch. Damit reagiert das Ressort auf vermehrte Fälle der afrikanischen Schweinepest vor allem in Belgien und Polen. Gerade diese beiden Länder zählen zu den Haupt-Herkunftsländern von Schweinefleisch in Tschechien. Die Weisung des Ministeriums an die Veterinärämter wurde am Dienstag öffentlich.

Auch Betriebe in Tschechien waren im vergangenen Jahr massiv von der afrikanischen Schweinepest betroffen. Den Behörden gelang aber eine schnelle Eindämmung der Seuche.