Eine Störung an der Oberleitung in der Bahnstation Prag-Vršovice hat am Samstagmorgen zur Verspätung zahlreicher Züge geführt. Die Verbindungen aus der tschechischen Hauptstadt in Richtung Südböhmen wurden umgeleitet. Ankommende Zügen fuhren nur bis Vršovice, die Reisenden mussten dort auf den ÖPNV umsteigen.

Laut einem Bericht der Presseagentur ČTK muss noch mindestens bis Samstagmittag mit Verspätungen oder Zugausfällen am Prager Hauptbahnhof gerechnet werden.