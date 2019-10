Begräbnis mit staatlichen Ehren für Karel Gott am 11. Oktober

Schlagersänger Karel Gott wird am Freitag, den 11. Oktober, ein Begräbnis mit staatlichen Ehren erhalten. Am Tag darauf folgt im Prager Veitsdom eine Totenmesse für geladene Gäste. Dies gab die Witwe Ivana Gottová am Donnerstag bekannt. Zuvor hatte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) von der ursprünglichen Idee Abstand genommen, ein klassisches Staatsbegräbnis für Karel Gott zu veranstalten.

Der Sänger von Hits wie „Biene Maja“ oder „Lady Carneval“ war in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben. Karel Gott erlag einem Krebsleiden.