Baxa ist Oberbürgermeister von Pilsen

Der Bürgerdemokrat Martin Baxa ist Oberbürgermeister von Plzeň / Pilsen. Er wurde auf der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am Donnerstag gewählt. Der 43-jährige Politiker kehrt in das Oberbürgermeisteramt wieder nach vier Jahren. In den vergangenen vier Jahren war er stellvertretender Oberbürgermeister.

Den Oberbürgermeisterposten gewann Baxa dank dem Koalitionsvertrag, den die Ano-Partei, die Bürgerdemokraten, die Sozialdemokraten und die Partei Top 09 geschlossen haben. Mitglied der Koalition ist jedoch nicht der Senator und langjähriger Bürgermeister des Stadtteils Slovany, der Bürgerdemokrat Lumír Aschenbrenner. Er lehnte es ab, den Koalitionsvertrag zu unterzeichnen, weil er kein Anhänger der Zusammenarbeit der Bürgerdemokraten mit der Ano-Partei ist.