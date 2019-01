Prag will in diesem Jahr die geologische Baugrunduntersuchung für das Projekt der neuen Metro-Linie D aufnehmen. Eine Baugenehmigung für den ersten Streckenteil soll innerhalb von drei Jahren vorliegen. Dies teilte der für den Verkehr zuständige stellvertretende Oberbürgermeister Adam Scheinherr (Praha Sobě) am Dienstag vor Journalisten mit.

Die neue Linie wird das Zentrum mit Stadtvierteln am südlichen Rande der Metropole verbinden.