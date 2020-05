Bau einer Replik der Fronleichnamskirche in Třinec-Guty hat begonnen

Im Ortsteil Guty der mährisch-schlesischen Stadt Třinec / Trzynietz ist am Dienstag mit den Arbeiten zu einer Replik der hier vor knapp drei Jahren abgebrannten Fronleichnamskirche begonnen worden. Die Nachbildung der wertvollen Holzkirche aus dem 16. Jahrhundert soll im Mai nächsten Jahres fertig sein. Die erste Messe im neuen Gotteshaus ist für den 23. Mai 2021 geplant. Am selben Tag soll auch die Weihe der neuen Kirche stattfinden, sagte der Pfarrer des Ortsteils Guty, Kazimierz Płachta, am Dienstag vor Journalisten.

Wie der Weihbischof der Diözese Ostrava-Opava, Martin David, anlässlich des Baubeginns informierte, werde das Interieur der Kirche eine Kombination aus modernen und historischen Elementen sein. Beim Wiederaufbau nicht berücksichtigt würden zum Beispiel Gegenstände, die erst nach der Errichtung der historischen Kirche hinzugegeben wurden, wie beispielsweise die Stützbalken, so David. Der neue Rohbau wird zirka 20 Millionen Kronen (730.000 Euro) kosten, weitere sechs bis sieben Millionen Kronen (rund 250.000 Euro) werden das Interieur und die technischen Anlagen erfordern. Die im Sommer 2017 abgebrannte Kirche in Třinec-Guty stammte aus dem Jahr 1563. Fachleute sagten damals, dass sich der kunsthistorische Verlust nicht zu beziffern ließe.