Bei der Basketball-WM in China hat Tschechien beim Kampf um die Plätze fünf bis acht das Team aus Polen mit 94:84 besiegt. Am Samstag treffen die Schützlinge von Trainer Ronen Ginzburg im Spiel um den fünften Rang auf Serbien. Diese konnten sich am Donnerstag gegen die USA durchsetzen.

Tschechien war im Viertelfinale gegen Australien ausgeschieden. Die Serben unterlagen wiederum Argentinien.