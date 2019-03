Die tschechischen Baskettballer werden auf der Weltmeisterschaft in China in der schweren Gruppe E spielen. Dort treffen sie auf den Titelverteidiger USA, die Türkei und Japan. Das ergab die Auslosung durch den früheren NBA-Superstar Kobe Bryant am Samstag in Shenzhen.

Das tschechische Team wird zum ersten Mal auf einer WM selbständig spielen. Das letzte Mal qualifizierte sich Tschechien noch als Tschechoslowakei 1982 für eine WM-Endrunde. Die WM findet vom 31. August bis 15. September statt.