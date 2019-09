Tschechien ist bei der Basketball-WM in China sensationell ins Viertelfinale gekommen.Entscheidend dafür war der Sieg der USA im Spiel gegen Brasilien am Montagnachmittag.

Im Achtelfinale unterlagen die Schützlinge von Trainer Ronen Ginzburgam am Montag zwar dem griechischen Team mit 77:84, doch auf Grund der besten Ergebnisse in direkten Vergleichen mit Griechenland und Brasilien gelang Tschechien der Einzug in die weitere Runde.

Im Viertelfinale treffen Tschechen auf das Team Australiens.