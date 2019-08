Tschechien muss bei der anstehenden Basketball-Weltmeisterschaft auf seinen wichtigsten Spieler verzichten. Der Fenerbahçe-Center Jan Veselý wird wegen einer Knieverletzung nicht mit nach China fahren. Dies bestätigte der 2,13-Meter-Mann gegenüber Journalisten am Montag.

Die Basketball-WM findet ab 31. August in China statt. Tschechien trifft in der Gruppe E in Shanghai auf die USA, die Türkei und Japan.