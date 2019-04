Die Basketball-Spielerinnen des USK Prag haben den dritten Platz in der Euroleague erkämpft. Im Spiel um Bronze beim Final Four gewannen sie am Sonntagabend gegen Gastgeber Sopron mit 64:53.

Im Finale siegten die Titelverteidigerinnen aus dem russischen Jekaterinburg mit 91:67 gegen Kursk.