Basketball: Tschechinnen vorzeitig für EM qualifiziert

Die tschechischen Basketballfrauen haben sich vorzeitig für die Europameisterschaft 2019 in Serbien und Lettland qualifiziert. Am Samstagabend siegten sie in der Qualifikationsgruppe G mit 88:53 in der Schweiz. Damit kann das Team von Trainer Štefan Svitek nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe verdrängt werden.

Für die Tschechinnen ist es die 13. Teilnahme an einer Basketball-EM in Folge. 2005 konnten sie im eigenen Land den Titel gewinnen. Die Europameisterschaft im kommenden Jahr wird von 27. Juni bis 7. Juli ausgetragen.