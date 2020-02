Basketball: Tschechiens Männer starten in die EM-Qualifikation

Die tschechische Basketball-Nationalmannschaft der Herren startet am Freitag mit dem Heimspiel gegen Dänemark in die Qualifikation zur nächsten Europameisterschaft. Als einer von vier Gastgebern hat Tschechien seinen Platz bei der Endrunde schon sicher. Die Qualifikation sei aber wichtig, um Punkte für die Fiba-Rangliste zu sammeln, sagte Trainer Ronen Ginzburg. Zugleich werde man mehrere junge Spieler einsetzen, die zum Kader der Nationalmannschaft aufschließen sollen, ergänzte Ginzburg.

In den Duellen mit Dänemark und drei Tage später in Litauen muss Ginzburg unter anderem auf den Topstar des Teams, den NBA-Spieler Tomáš Satoranský, verzichten. Die EM-Endrunde wird im September 2021 in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien ausgetragen.