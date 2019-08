Basketball: Tschechiens Männer in WM-Vorbereitung weiter auf Siegkurs

Die tschechischen Basketballer haben bei einem Turnier in Seoul auch das zweite Spiel gewonnen. Am Sonntag bezwangen sie in der südkoreanischen Hauptstadt die Mannschaft des Gastgebers mit 97:89. Bester Korbwerfer für die Tschechen war Jaromír Bohačík mit 23 Punkten. Für das Team des israelischen Trainers Ronen Ginzburg war es der siebte Sieg im achten Vorbereitungsspiel auf die Weltmeisterschaft. Das Auftaktspiel in Seoul hat Tschechien gegen Angola mit 84:65 gewonnen. Die bisher einzige Niederlage hat das Team bei einem Turnier in Hamburg gegen Gastgeber Deutschland mit 68:87 kassiert.

Am Dienstag tritt die tschechische Mannschaft in Seoul zu ihrer WM-Generalprobe an. Dabei trifft sie auf die starke Equipe aus Litauen. Bei der WM in China bekommt es Tschechien ab dem 1. September in der Gruppenphase mit den USA, Japan und der Türkei zu tun.