Tschechien ist bei der Basketball-WM in China dem Viertelfinale einen Schritt näher gekommen. In einem grandiosen Match überrollten die Schützlinge von Trainer Ronen Ginzburg das Team aus Brasilien mit 93:71. Damit sicherten sich die Tschechen bei ihrer ersten WM seit 37 Jahren den dritten Sieg in Folge.

Im nächsten Spiel der Gruppe K erwartet das Team aus Tschechien jedoch ein harter Gegner. Am Montag trifft es nämlich im Kampf ums Viertelfinale auf den Favoriten aus Griechenland.