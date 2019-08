Basketball: Tschechien gewinnt WM-Vorbereitungsturnier in Prag

Die tschechischen Basketballspieler haben ihr erstes Vorbereitungsturnier zur WM gewonnen. Am Sonntag besiegten die Schützlinge von Trainer Ronen Ginzburg auch Jordanien mit 98:67. Zuvor hatte Tschechien schon Polen mit 81:76 geschlagen und Tunesien mit 80:66.

Am kommenden Wochenende ist Tschechien zu Gast in Hamburg bei einem weiteren Vorbereitungsturnier. Die Gegner sind dann Deutschland, Ungarn und noch einmal Polen. Ende des Monats beginnt in China die Basketball-WM der Männer, an der das tschechische Team teilnehmen wird.