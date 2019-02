Basketball: Tschechien besiegt Bosnien in WM-Qualifikation

Mit der sicheren WM-Teilnahme im Rücken haben die tschechischen Basketballer auch ihr letztes Heimspiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft gewonnen. Am Donnerstag besiegten sie in Pardubice das Team aus Bosnien und Herzegowina mit 69:64. Die abschließende Begegnung der Qualifikationsgruppe bestreiten die Schützlinge von Trainer Ronen Ginsburg am Sonntag in Frankreich.

Die tschechischen Basketball-Männer konnten sich bereits Mitte September für die WM-Endrunde qualifizieren. Es ist die erste Teilnahme seit tschechoslowakischen Zeiten. Die Weltmeisterschaft findet vom 31. August bis 15 September in China statt.