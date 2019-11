Basketball: Tschechen treffen in Olympia-Quali auf Uruguay und Türkei

In der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr in Tokio treffen die tschechischen Basketballer in ihrer Gruppe auf Uruguay und die Türkei. Das ergab die Auslosung am Sitz der Internationalen Basketball-Föderation (FIBA) am Mittwoch in Genf. Die Qualifikation wird vom 23. bis 28. Juni 2020 im kanadischen Victoria ausgetragen.

Die besten zwei Mannschaften der Gruppe ziehen in das Halbfinale ein, wo sie mit dem Ersten und Zweiten der Gruppe A duellieren. In dieser Gruppe spielen Griechenland, China und Gastgeber Kanada. Für Olympia qualifiziert sich nur der Sieger des Turniers.