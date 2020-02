Basketball: Team Tschechien startet mit Sieg in EM-Qualifikation

Die tschechische Basketball-Nationalmannschaft der Herren ist am Freitagabend mit einem Sieg in die Qualifikation zur nächsten Europameisterschaft gestartet. Das Heimspiel gegen Dänemark in Pardubice haben die Schützlinge von Trainer Ronen Ginzburg mit 75:71 gewonnen. Bester Korbjäger im Team war Jaromír Bohačík mit 17 Punkten.

Das zweite Qualifikationsspiel bestreitet die tschechische Mannschaft am Montag in Vilnius gegen Gastgeber Litauen. Als einer von vier Gastgebern hat Tschechien seinen Platz bei der Endrunde schon sicher. Die Qualifikation sei aber wichtig, um Punkte für die Fiba-Rangliste zu sammeln, sagt Ginzburg.