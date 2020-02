Basketball: Satoranský hilft Chicago Niederlagenserie zu beenden

Die Basketballer der Chicago Bulls haben am Sonntag ihre Negativserie von acht Niederlagen in Folge gestoppt. Sie gewannen ihr NBA-Heimspiel gegen die Washington Wizards mit 126:117. Einen gewissen Anteil am Erfolg hatte der tschechische Nationalspieler Tomáš Satoranský – er trug 15 Punkte und 13 Vorlagen zum Sieg der Bulls über seinen Ex-Club bei.

Der 28-jährige Prager ist der Top-Star der tschechischen Nationalmannschaft. Wegen seiner Verpflichtungen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wird er allerdings auch im zweiten EM-Qualifikationsspiel der Tschechen am Montag in Litauen fehlen. Die Auftaktpartie haben die Tschechen am Freitag zu Hause gegen Dänemark mit 75:71 gewonnen.