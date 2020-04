Basketball: Satoranský glaubt nicht an Fortsetzung der NBA-Saison

Der tschechische Basketballspieler Tomáš Satoranský glaubt nicht, dass die wegen des Coronavirus abgebrochene NBA-Saison fortgesetzt wird. Der einzige Tscheche in der NBA ist bei den Chicago Bulls unter Vertrag. Die Situation sei ernsthaft und werde jeden Tag schlechter, sagte der tschechische Nationalspieler im Gespräch für das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen am Freitag. Seitdem die NBA pausiere, bleibe er mit seiner Familie zu Hause und gehe nur in den allernotwendigsten Fall hinaus, so Satoranský. Wenn er hinausgeht, nutzt er eine Mundschutzmaske, fügte er hinzu.

Satoranský bemerkte, dass er mit seiner Familie nach Tschechien fliegen möchte, falls es möglich wäre. Er sucht seinen Worten zufolge nach Möglichkeiten, wie er in die Heimat reisen könnte.