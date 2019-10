Basketball: Nymburk startet mit Sieg über Bamberg in Champions League

Die Basketballer aus Nymburk sind mit einem überzeugenden Sieg in die Gruppenphase der diesjährigen Champions League gestartet. Am Mittwochenabend bezwangen sie in eigener Halle das deutsche Team von Brose Bamberg mit 91:71. Erfolgreichster Werfer für die Gastgeber war Nationalspieler Jaromír Boháčík mit 24 Punkten.

In der Gruppe C hat ČEZ Basketball Nymburk nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung übernommen. Nächster Gegner, erneut zu Hause, ist schon am kommenden Dienstag die türkische Mannschaft von Gaziantep.