Die Basketballer des ERA Nymburk sind in der Champions League dem Achtelfinale ein weiteres Stück näher gekommen. Am Dienstag siegten sie bei Gaziantep aus der Türkei mit 79:69. Damit liegt der tschechische Meister nach neun von 14 Spieltagen auf Platz zwei der Gruppe C. Jeweils die ersten vier Teams qualifizieren sich fürs Achtelfinale.

Im nächsten Champions-League-Spiel empfängt Nymburk am 7. Januar den lettischen Verein VEF Riga.