Basketball: Gesundheitsminister verbietet Euroleague-Duell zwischen Prag und Schio

Der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech hat kurzfristig das Viertelfinal-Duell in der Euroleague zwischen den Basketballerinnen des USK Prag und dem italienischen Verein Famila Schio aus der Region Venetien verboten. Das Spiel sollte am Mittwochabend ausgetragen werden.

Seit Mittwoch sind in Tschechien alle Veranstaltungen ab 100 Zuschauern wegen des Coronavirus verboten. Der Basketball-Weltverband Fiba hatte aber nicht auf die Bitte des tschechischen Gesundheitsministeriums reagiert, die Begegnung in Prag abzusagen. Unklar ist auch das für kommende Woche angesetzte Rückspiel in Schio. Die Pragerinnen werden nicht nach Italien reisen, da sie ansonsten danach in eine 14-tägige Quarantäne müssten.