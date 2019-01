Basketball: Frauen von USK Prag schlagen Titelverteidiger Jekaterinburg

Die Basketballerinnen des tschechischen Meisters ZVVZ USK Prag haben in der Europaliga für eine Sensation gesorgt. Am Mittwochabend bezwang das Team von Trainerin Natália Hejková den Titelverteidiger aus Jekaterinburg vor heimischer Kulisse mit 82:73. Es war die erste Niederlage für die russische Mannschaft, die die Tabelle der Gruppe A weiter anführt. Die Pragerinnen aber haben ihre Negativserie von drei Niederlagen gestoppt und sich den zweiten Platz in der Gruppe zurückerkämpft.

In der Basketball-Europaliga der Männer hat der tschechische Vertreter indes eine deftige Niederlage einstecken müssen. Die Basketballer aus Opava / Troppau verloren beim Spitzenreiter aus Teneriffa mit 38:97, was ein Rekorddebakel ist. Opava ist Achter und Letzter der Gruppe B.