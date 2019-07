Ein Teil der Gruppenphase der Basketball-Europameisterschaft 2021 wird in Tschechien ausgetragen. Dies gab der Basketball-Weltverband FIBA am Montag in München bekannt. Damit ist Tschechien das vierte Ausrichterland neben Italien, Georgien und Deutschland. In der Bundesrepublik findet außerdem die Finalphase des Turniers statt.

Damit kommt erstmals ein großes Turnier im Herrenbasketball nach Tschechien. Die Tschechoslowakei hatte bereits die Europameisterschaften 1947 und 1981 ausgetragen.