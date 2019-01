Am Dienstagabend spielt in Prag der größte Basketballstar, der je in Tschechien zu sehen war. In der Basketball Champions League trifft der tschechische Club ČEZ Basketball Nymburk auf Hapoel Jerusalem. Für den israelischen Verein spielt Amar´e Stoudemire.

Der US-amerikanische Basketballspieler war 14 Jahre in der nordamerikanischen NBA aktiv. 2016 wechselte er zu Hapoel Jerusalem.