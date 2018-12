Banküberfall in Příbram: Männlicher Täter hält acht Geißeln fest

Im mittelböhmischen Příbram / Freiberg in Böhmen hat ein bewaffneter Mann am Freitagnachmittag eine Bank überfallen. Seit zirka 14.30 Uhr, als der Überfall gemeldet wurde, hält der Täter mehrere Geißeln in seiner Gewalt. Die Polizei hat den zentralen Masaryk-Platz, auf dem sich die Bank befindet, weiträumig abgesperrt und steht mit dem Geißelnehmer in Verhandlung. Der laut Polizeiangaben 28-jährige Mann habe inzwischen eine seiner zunächst neun Geißeln freigelassen, sagte eine Polizeisprecherin. Er habe geäußert, niemanden verletzen zu wollen. Andererseits wolle der Täter vermutlich einige Strafanzeigen machen, bemerkte die Sprecherin.

Die Zweigstelle der Unicredit Bank in Příbram ist von einer Eingreiftruppe der Polizei umstellt, vor Ort ist auch ein Unterhändler der Polizei. Bis zur Beendigung des Geißeldramas könne noch einige Zeit vergehen, ergänzte die Sprecherin.