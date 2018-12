Banküberfall in Příbram: Männlicher Geißelnehmer von Polizei gefasst

Kurz nach 17 Uhr hat die Polizei einen Banküberfall mit Geißelnahme im mittelböhmischen Příbram / Freiberg in Böhmen unblutig beendet. Die Spezialeinheit der Polizei hat das Bankgebäude auf dem zentralen Masaryk-Platz gestürmt, dabei setzten die Polizisten Sprengkapseln ein. Der Täter wurde überrumpelt und festgenommen, niemand wurde verletzt. Nach Auskunft eines Sprechers der Unicredit Bank sei die Lage in ihrem Haus jetzt unter Kontrolle.

Ein bewaffneter Mann hatte die Bank am Freitagnachmittag überfallen. Seit zirka 14.30 Uhr, als der Überfall gemeldet wurde, hielt der Täter mehrere Geißeln in seiner Gewalt. Die Polizei hatte daraufhin das Gelände bei der Bank weiträumig abgesperrt und war mit dem Geißelnehmer in Verhandlung getreten. Der laut Polizeiangaben 28-jährige Mann hatte zunächst eine seiner insgesamt neun Geißeln freigelassen, sagte eine Polizeisprecherin. Er habe geäußert, niemanden verletzen zu wollen. Andererseits wollte der Täter seinen Aussagen zufolge einige Strafanzeigen machen, ergänzte die Sprecherin.