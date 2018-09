Bankdatenklau: Tausende Android-Nutzer in Tschechien bedroht

Tausende Android-Nutzer in Tschechien sind von der Klau ihrer Bank- und Kreditdaten bedroht. In der App QRecorder, die im Google Play Store offiziell herzunterzuladen ist, wurde eine Schadsoftware entdeckt, die den Zugang zum E-Banking der angegriffenen Personen ermöglicht.

Dies teilte die Firma Eset am Dienstag mit, die die Malware entdeckt hat. Nach ihren Angaben richtet sich der Angriff auf Nutzer aus Tschechien, Polen und den deutschsprachigen Ländern. Laut einem Bericht des Tschechischen Bankenverbands gab es in einigen Banken hierzulande in den letzten Tagen Versuche, die Gelder ihrer Kunden zu entwenden. Die Ermittlungen der Polizei wurden bereits eingeleitet.