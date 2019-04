Der Ballettstar Sergei Polunin tritt in Prag auf. Der erste Tanzabend mit dem 29-jährigen Ukrainer findet am Mittwoch im Forum Karlín statt. Wegen des großen Interesses an Polunin gibt es aber noch vier weitere Vorstellungen in den folgenden Tagen.

Sergei Polunin ist vor allem durch seine Videoclips auf Youtube zu einem Weltstar geworden. In Prag zeigt er sowohl Passagen aus klassischen Ballettstücken als auch modernen Tanz.