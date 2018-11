Bahnübergänge werden modernisiert, elf komplett abgeschafft

Die tschechische Schienenwegverwaltung (SŽDC) wird in den nächsten fünf Jahren einen fünfstelligen Millionenbetrag für die Sicherheit auf Bahnübergängen investieren. Neben der Modernisierung von 127 Übergängen sollen weitere elf komplett abgeschafft werden. Bisher unbeschrankte Übergänge sollen entweder eine Schranke oder eine Lichtsignalanlage erhalten. Das gab das Staatsunternehmen am Donnerstag in einem Pressebericht bekannt. In Tschechien gibt es nahezu 8000 Bahnübergänge.

Der Grund für diese Rundumsanierung ist die verhältnismäßig hohe Anzahl an Verkehrsunfällen, die sich hierzulande auf Bahnübergängen ereignen. Im vergangenen Jahr gab es 159 Unfälle, bei denen 34 Menschen starben.